Soleil e Gianmarco Onestini litigano sui social: interviene Alex Belli

Dopo aver debuttato come opinionista temporanea del GF Vip, Soleil Sorge ha dato vita a diversi scontri social.

Uno di questi l’ha vista discutere con l’ex cognato Gianmarco Onestini. La lite è stata talmente trash che è intervenuto anche Alex Belli.

Soleil litiga con Gianmarco Onestini: interviene Belli

Nell’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha debuttato come sostituta di Sonia Bruganelli. L’influencer, neanche a dirlo, ne ha approfittato per scagliarsi contro l’ex fidanzato Luca, accusandolo di aver illuso Nikita per costruire una dinamica. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di Gianmarco Onestini, che è sceso in campo per difendere il fratello.

La lite è stata talmente trash che è intervenuto perfino Alex Belli.

Soleil e Gianmarco: il botta e risposta social

Gianmarco ha così commentato un video che riprende lo scontro tra Soleil e Luca: “Prima di parlare si potrebbe almeno informare sul programma, non ne azzecca uno“. La Sorge ha immediatamente notato le sue parole e ha replicato con un sondaggio: “Secondo voi è un difetto di famiglia o vuole 10 euro?“. Onestini non ha incassato in silenzio: “Ti ringrazio ma non saprei cosa farne del tuo cachet da 10 euro.

Perché è chiaro che per aver preso una supplente come te, il GF deve aver avuto problemi di budget“. A questo punto, l’influencer italo-americana ha replicato: “Magari ti ci paghi un pasto dato che siete conosciuti per lo scrocco“.

L’intervento di Alex Belli

Ad assistere allo scontro social anche Alex Belli, che non ha potuto fare altro che intervenire. Rivolgendosi a Soleil, ha esclamato: “Non mi entrare in Over Booking ciccia“.

La Sorge ha risposto: “Torna in factory ciccio“. L’ex Vippone ha concluso: “E’ dalla factory che mi sto gustando questo dissing. Lo sai che è la mia disciplina preferita“.