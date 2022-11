Soleil Sorge a letto col fidanzato di una ragazza che l'aveva insultata: "Le ho mandato la foto"

Soleil Sorge ha confessato un episodio di "vendetta" che l'ha vista protagonista in passato.

A Verissimo l’influencer Soleil Sorge ha confessato un episodio di “vendetta” che l’ha vista protagonista in passato e che ha coinvolto lei e una ragazza che l’aveva insultata.

Soleil Sorge: la vendetta

Ospite a Verissimo l’influencer Soleil Sorge ha confessato quale sarebbe il suo concetto di vendetta e ha rivelato un episodio che l’ha vista protagonista. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha confessato di essere andata a letto con l’ex fidanzato di una ragazza che l’aveva insultata e ha rivelato che a lei avrebbe mandato una foto:

“L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me.

Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’. Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”, ha dichiarato pungente l’ex volto del GF Vip.

A Verissimo Soleil ha anche rivelato di essere ancora innamorata di Carlo, il fidanzato top secret con cui, per il momento, ha preferito non uscire allo scoperto.

“Sono felicissima e innamorata. Sono stanca di definire l’amore, credo che l’amore sia amore. In amore con lui mi diverto come una pazza”, ha rivelato Soleil. I due sarebbero legati da circa due anni ma l’influencer ha preferito non presentare al grande pubblico il suo Carlo che, secondo indiscrezioni, sarebbe un imprenditore siciliano della Domingo Communication.