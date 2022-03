Soleil Sorge ancora fidanzata? “I miei sentimenti sono gli stessi”

Soleil Sorge ha confessato come starebbero le cose nella sua vita privata dopo il GF Vip 6.

Dopo la fine del GFF Vip 6 Soleil Sorge ha fatto chiarezza sulla sua vita privata e ha ammesso di essersi rivista col presunto fidanzato.

Soleil Sorge: la vita privata

Dopo il caos generato dal suo triangolo con Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge è tornata a parlare della sua vita privata e del rapporto che avrebbe con un uomo di nome Carlo Domingo e con cui si vocifera che stia vivendo una storia d’amore.

L’influencer ha ammesso che lo avrebbe rivisto, ma non ha fatto ulteriore chiarezza in merito ai suoi sentimenti.

“Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria: non volevo, è stato inevitabile e c’è stata una caccia all’uomo. I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma, quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto”, ha dichiarato Soleil, che ha preferito proteggere la privacy del suo presunto partner.

Soleil Sorge: la carriera

Terminata la sua esperienza al GF Vip 6, Soleil Sorge è stata scelta come giudice de La Pupa e il Secchione e al momento sembra che la sua priorità sia concentrarsi sul lavoro in tv. “Adesso la mia vita privata è molto legata a quella pubblica, è il momento in cui mi devo concentrare sul lavoro”, ha dichiarato l’influencer, che sembra aver definitivamente archiviato la storia con Belli e Delia Duran.