Soleil Sorge, cena con Alex Belli e Delia Duran

Il triangolo tra Solei Sorge, Alex Belli e Delia Duran ha catturato l’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello Vip 6.

Molti di essi si sono chiesti cosa fosse successo tra loro dopo la fine del reality show. Ora i tre interessati potrebbero aver dato loro una risposta.

Soleil Sorge si mostra insieme ad Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran sembrano aver chiarito le loro incomprensioni e la coppia ora risulta più affiatata che mai. Solei Sorge appare invece essere attualmente particolarmente focalizzata sulla carriera.

Sembrerebbe comunque che i tre, anche dopo l’esperienza su Canale 5, siano rimasti in buoni rapporti e continuino a frequentarsi.

Sui social è stata infatti pubblicata una foto che mostra Sorge a cena proprio insieme a Belli e Duran.

Soleil Sorge cita velatamente la coppia nel suo libro

Solo qualche settimana prima tra i tre erano però volate, sempre sui social, alcune frecciatine. Soleil Sorge ha velatamente menzionato la coppia all’interno del suo libro. Alex Belli e Delia Duran hanno quindi replicato, facendo percepire una certa tensione.

La cena insieme potrebbe aver fatto voltare definitivamente pagina ai tre? Ai fan non resta che continuare a seguire Sorge, Belli e Duran per scoprire come si evolverà il loro rapporto.

