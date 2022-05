Soleil, confessione intima: da quanto tempo non fa l’amore?

Soleil Sorge, confessione intima: da quanto tempo non fa l'amore? La risposta dell'influencer sorprende i fan.

Dopo la fine della sua avventura a La Pupa e il Secchione, iniziata subito dopo il GF Vip, Soleil Sorge si sta godendo una vacanza ad Ibiza. E’ da questa località alla moda, che l’influencer italo-americana ha fatto una confessione intima.

Soleil Sorge: la confessione intima

Soleil Sorge è in vacanza ad Ibiza con la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e con l’amico Gianluca Costantino. L’influencer italo-americana e la sua best friend, anche se ai tempi del GF Vip il loro rapporto non era tanto speciale, hanno rilasciato un’intervista piuttosto intima al settimanale Chi. A destare scalpore è stata soprattutto la risposta che Soleil ha dato alla domanda “Quand’è l’ultima volta che hai fatto l’amore“.

Quand’è l’ultima volta che ha fatto l’amore?

Mentre Sophie ha replicato con un secco “Prima“, Soleil ha confessato:

“Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore”.

Insomma, la Sorge, stando alle sue parole, non batte chiodo da un po’. Eppure, ai tempi del GF Vip aveva un fidanzato che non vedeva l’ora di riabbracciare.

Che fine ha fatto l’uomo? Probabilmente, non ha digerito la “chimica artistica” creatasi tra la sua compagna e Alex Belli.

Alex Belli è solo un vecchio ricordo

Il giornalista del settimanale Chi non ha potuto congedarsi da Soleil senza prima chiederle notizie su Alex Belli. La Sorge, che ha addirittura smesso di seguire l’attore sui social, ha dichiarato: “Due pa**e“.