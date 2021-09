Soleil Sorge contro Amedeo Goria: “Commenti sessisti”

Soleil Sorge ha mostrato insofferenza nei confronti di Amedeo Goria, colpevole di aver assunto atteggiamenti a sessisti verso le concorrenti del GF Vip.

Nella casa del GF Vip si è scatenata una bufera contro Amedeo Goria, accusato di aver avuto atteggiamenti sessisti e di aver fatto avances esplicite nei confronti di Ainett Stephens. Soleil Sorge si è sfogata per la situazione.

Soleil Sorge contro Amedeo Goria

Soleil Sorge ha dimostrato di non digerire i comportamenti di Amedeo Goria che, nella casa del GF Vip, ha fatto delle avances indesiderate nei confronti di Ainett Stephens e avrebbe pronunciato alcune frasi sessiste contro le altre concorrenti. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha già dato segno di non tollerare alcuni comportamenti dell’ex marito di Maria Teresa Ruta e sembra che la lite tra i due sia sempre più vicina.

Amedeo Goria: lo sfogo di Ainett Stephens

Soleil Sorge non è l’unica ad aver storto il naso per alcuni comportamenti di Amedeo Goria. La stessa Ainett Stephens si è scagliata contro di lui chiedendogli di assumere un altro comportamento: “Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così… e va bene… io ci sto al gioco, non è che… L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare.

Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata”, ha affermato Ainett.

Amedeo Goria chi è

Giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria ha sempre ammesso di avere un debole per le belle donne e al GF Vip ha dichiarato di essere “libero” nonostante da mesi frequenti la modella Vera Miales.