Soleil Sorge contro Delia: “Mi ha mancato di rispetto, io a lei mai”

Soleil Sorge è tornata a scagliarsi contro Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip dopo l'ingresso di Alex Belli.

L’ingresso di Alex Belli nella casa del GF Vip ha fatto tornare il rapporto tra Delia Duran a Soleil Sorge a come era due mesi fa e l’influencer nelle ultime ore è tornata a scagliarsi contro la top model.

Soleil Sorge contro Delia Duran

L’ingresso di Alex Belli nella casa del GF Vip ha inaspettatamente riportato il rapporto tra Soleil a Delia alla stessa tensione iniziale. Le due hanno improvvisamente dimenticato i chiarimenti avuti nelle scorse settimane e sono tornate ad essere rivali in amore. Nelle ultime ore Soleil si è sfogata con Jessica a proprio di Delia e ha tuonato:

“Guarda quello che ti ha fatto Jessica, ha baciato Barù nonostante tu le avessi chiesto di non farlo.

Delia non è amica delle donne suo marito si è innamorato di un’altra donna e lei a chi ha dato la colpa? All’altra donna, ovvero a me. Io non le ho mai mancato di rispetto, lei a me sì. Ma ho capito la persona che è ed ora le dò il peso che si merita. […] Delia dovrebbe rispettarsi di più, il balletto in piscina poteva risparmiarselo. […] è palese che sia una donna insicura”.

Lo sfogo di Jessica contro Delia

Anche Jessica Selassié ce l’ha con Delia Duran per via dei baci da lei dati a Barù e, nelle ultime ore, si è scagliata contro la modella affermando che si sarebbe “meritata” ciò che le hanno fatto Alex e Soleil. Come andranno a finire le cose per Delia all’interno del GF Vip? Al momento sembra che non le siano rimaste molte amiche all’interno della Casa.