Soleil Sorge contro Miriana Trevisan: “La più insopportabile del GF Vip”

Soleil Sorge contro Miriana Trevisan: la showgirl è stata la persona "più insopportabile" del GF Vip.

Poco prima della finale del GF Vip, Soleil Sorge si è scagliata contro Miriana Trevisan. Le due non sono mai state grandi amiche, motivo per cui l’influencer italo-americana l’ha bollata come “persona più insopportabile” della sesta edizione del reality più spiato d’Italia.

Soleil Sorge contro Miriana Trevisan

Soleil Sorge e Miriana Trevisan, nel corso dei sei mesi che hanno vissuto al GF Vip, non sono mai andate d’accordo. L’influencer italo-americana e la showgirl hanno provato ad avere un rapporto, ma durante le dirette si sono sempre scontrate senza mezzi termini. Nel corso della settimana, poi, provavano ad andare d’accordo, ma con la puntata tornavano ad essere nemiche. Insomma, rivali erano e rivali sono.

Non a caso, nell’ultimo appuntamento con il GF Vip Party, Soleil è tornata a scagliarsi contro Miriana.

L’affondo di Soleil Sorge

Incalzata dalle conduttrici Giulia Salemi e Gaia Zorzi, la Sorge ha dichiarato:

“La persona più insopportabile di questo GF Vip? Oh God, easy peasy lemon squeezy, senza ombra di dubbio Miriana Trevisan. A un certo punto sembrava quasi ci fosse stato un avvicinamento. In realtà c’ho provato più volte. Anzi se ricordate bene all’inizio avevamo quasi legato, perché lei ha una cosa che mi piace. Ha questo lato un po’ sbarazzino, un po’ matta, un po’ wild con la testa tra le nuvole e questa cosa mi piaceva. Sono caratteristiche con cui mi trovo spesso. Quindi nel gioco molto bello, poi alla lunga siamo davvero due opposti“.

Soleil ha ammesso di aver provato ad avere un rapporto con Miriana, ma, alla fine della fiera, non è mai riuscita a dialogare davvero con lei.

Soleil dimentica Miriana

La Sorge ha concluso:

“Ci trovavamo sempre a scontrarci, ma era una cosa che accadeva di continuo. Io provavo a metter e il punto sulla questione e lei no, doveva sempre continuare. Quindi a un certo punto mi sono detta ‘sai che c’è zia? Adios'”.

Soleil ha ‘gettato’ Miriana nel dimenticatoio e adesso è pronta per lanciarsi nella nuova avventura a La Pupa e il Secchione Show, dove vestirà i panni di opinionista.