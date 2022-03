Soleil Sorge, dal GF Vip a La Pupa e il Secchione Show: la sua eliminazione è stata organizzata a tavolino?

L’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip nel corso di un televoto flash ha fatto storcere il muso a molti. Secondo un chiacchiericcio sempre più incessante, l’influencer italo-americana è stata fatta fuori di proposito perché in procinto di debuttare a La Pupa e il Secchione Show come giurata.

Soleil: dal GF Vip a La Pupa e il Secchione Show

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Soleil Sorge è stata eliminata con un televoto flash. L’influencer italo-americana è stata mandata in ballottaggio con Davide Silvestri e quest’ultimo ha avuto la meglio. Considerando che la ragazza è sempre stata molto apprezzata, con fan agguerriti come non mai, tutti sono rimasti perplessi davanti all’esito del televoto. Sia chiaro, anche l’attore è amatissimo, ma nessuno si aspettava che potesse battere Soleil.

Eppure, questo è quanto successo: Davide si è aggiudicato la finale del GF Vip con il 58% delle preferenze.

E’ polemica: l’eliminazione di Soleil era già decisa?

Dopo la cacciata della Sorge, la polemica è esplosa in un lampo. In molti, infatti, hanno visto la sua eliminazione come un piano già scritto per consentirle di diventare giurata de La Pupa e il Secchione Show 2022. Il format condotto da Barbara D’Urso è in partenza su Italia 1 il 15 marzo, questo è vero, ma Soleil avrebbe comunque avuto modo di partecipare alla finale del GF Vip del 14 marzo e poi spostarsi nel salotto di Carmelita.

Sui social si legge: “Era già deciso” oppure “Soleil è uscita perché ha un contratto con il programma della D’urso, Pupa e Secchione, come opinionista. Lo ha detto lei a Verissimo mesi fa senza sapere, avevo detto che è tutto scritto“.

Le parole di Barbara D’Urso

L’uscita della Sorge dal GF Vip ad un passo dalla finale è di certo un fatto curioso. Barbara D’Urso, però, non si è sbottonata. Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, ha dichiarato:

“Il terzo giudice è un segreto nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà… Se è Soleil? Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là. Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là”.

A giorni, quindi, sapremo se la Sorge è la terza giurata de La Pupa e il Secchione Show 2022.