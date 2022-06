Soleil Sorge e Dayane Mello a Tenerife: tra amicizia e sponsorizzazioni

Soleil Sorge e Dayane Mello a Tenerife: le due amiche si concedono qualche giorno di relax, senza dimenticare il lavoro.

L’amicizia tra Soleil Sorge e Dayane Mello prosegue a gonfie vele. Le due stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Tenerife, dove ne hanno approfittato per scattare anche qualche foto di lavoro. Ovviamente, si tratta del brand i costumi da bagno dell’influencer italo-americana.

Soleil e Dayane a Tenerife: l’amicizia prosegue

Durante la sua partecipazione al GF Vip, oltre che per l’amicizia artistica con Alex Belli, Soleil Sorge ha fatto discutere anche per il suo rapporto con Dayane Mello. Le due sono amiche da anni, tanto che si definiscono quasi sorelle. Si adorano e hanno anche lo stesso caratterino tutto pepe. Non a caso, attualmente stanno trascorrendo qualche giorno di relax a Tenerife. Ovviamente, hanno unito l’utile al dilettevole e stanno anche lavorando per sponsorizzare la linea di costumi da bagno di Soleil.

Soleil e Dayane insieme per State of Mind

Soleil e Dayane si mostrano sui social insieme, con costumi da bagno all’ultima moda. Il brand, neanche a dirlo, è quello della Sorge, ovvero State of Mind. Molto probabilmente, la Sorge ha chiesto all’amica di aiutarla a sponsorizzare la sua linea e lei ha accettato senza pensarci un attimo.

Soleil e Dayane: “Girls night” a Tenerife

Mentre durante il giorno si sono dedicate agli scatti per State of Mind, la sera hanno preferito rilassarsi del tutto.

Sia Soleil che Dayane hanno condiviso su Instagram la loro “Girls night“. Di cosa si tratta? Ovviamente di skincare. La Sorge e la Mello hanno tutti gli attrezzi del mestiere per creare una vera e propria Spa anche nella camera d’albergo.