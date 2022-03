Soleil Sorge e il problema con i piedi: il video è virale

Soleil Sorge e il problema con i piedi: che cosa succede all'influencer italo-americana?

Anche se non ha vinto il GF Vip, Soleil Sorge è diventata un vero e proprio personaggio. Nelle ultime ore, l’influencer italo-americana sta facendo discutere per un video sui suoi piedi che è diventato virale: che problema ha la giovane?

Soleil Sorge: il problema ai piedi

Soleil Sorge è stata una grande protagonista del GF Vip 6 e l’ingaggio come opinionista de La Pupa e il Secchione Show ne è la prova. Barbara D’Urso, conduttrice del format, l’ha scelta ancor prima della sua eliminazione dal reality. In attesa di vederla in queste vesti, però, i fan si sono concetrati sui suoi piedi. Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale un video in cui è evidente che Soleil ha un grande problema con questa parte del corpo.

Sembra quasi che la Sorge non riesca a stare in piedi a causa delle caviglie. E’ davvero così?

Che problemi ha Soleil?

Nel filmato diventato virale in rete, Soleil è immortalata in tre momenti differenti, che hanno tutti un punto in comune, ovvero le caviglie piegate. Al GF Vip, per ben due volte, e anche nel salotto di Verissimo: che problemi ha la Sorge? I suoi piedi pare che siano in perfetta salute, così come le caviglie.

L’inghippo dovrebbe essere nei tacchi, che non sarebbero suoi grandi alleati.

Nessun problema fisico, solo ‘logistico’

I fan possono stare tranquilli: Soleil non ha nessun problema fisico. Molto probabilmente, l’influencer italo-americana non è abituata a portare i tacchi alti e quando li indossa non è a suo agio. Al momento, è bene sottolinearlo, la Sorge non si è espressa in merito. Fino a quando non debutterà con La Pupa e il Secchione Show, la cui prima puntata è fissata per martedì 15 febbraio 2022, i suoi social dovranno stare a ‘riposo’.