Soleil Sorge è la nuova Milly Carlucci: questo è il pensiero di Pascal Vicedomini, conduttore di Felicità insieme all’influencer italo-americana ed Enrico Vanzina. Il paragone, neanche a dirlo, ha alzato un polverone.

Dopo anni di gavetta, che l’hanno vista passare da Uomini e Donne al GF Vip, Soleil Sorge è stata ingaggiata dalla Rai per la conduzione di Felicità. Al suo fianco ci sono Enrico Vanzina e Pascal Vicedomini. E’ stato proprio quest’ultimo, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ad elogiare l’influencer italo-americana. L’ha addirittura paragonata a Milly Carlucci, storica presentatrice della televisione di Stato, che ha all’attivo una carriera di tutto rispetto.

Il paragone azzardato di Pascal Vicedomini

Vicedomini ha dichiarato:

“Soleil Sorge? È fortissima ha una vocazione internazionale, è colta e intelligente. Mi sono bastati tre minuti per capire il suo valore. Ha qualità straordinarie che potrebbero trasformarla nella nuova Milly Carlucci. È spigliata, garbata, positiva, simpatica alle donne. Una brava ragazza oltre che bella, studia tanto e non si crede chissà chi”.

Un elogio con i fiocchi, forse fin troppo, specialmente per il paragone con la Carlucci.

Soleil Sorge non è la nuova Milly Carlucci

Senza ombra di dubbio, Soleil è “spigliata, garbata e positiva“, ma non si può assolutamente paragonare a Milly Carlucci. Il confronto è azzardato ed è proprio per questo che il grande pubblico non ha apprezzato l’elogio di Vicedomini.