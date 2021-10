Soleil Sorge e Nicola Pisu sempre più vicini: la regia interrompe il bacio

Soleil Sorge e Nicola Pisu erano vicinissimi dal darsi il loro primo bacio, ma la regia purtroppo li ha interrotti bruscamente.

Soleil Sorge e Nicola Pisu si sono avvicinati sempre di più nella casa del GF Vip ma purtroppo, proprio mentre tra i due stava per scattare il primo fatidico bacio, la regia ha richiamato l’attenzione di Nicola.

Soleil Sorge e Nicola Pisu: il bacio mancato

Da giorni è evidente un certo feeling tra Soleil Sorge e Nicola Pisu, che si sono conosciuti per la prima volta all’interno della casa del GF Vip. Nelle ultime ore i due stavano parlando e giocando insieme quando sembrava stesse per scattare il momento perfetto per un bacio, ma la regia purtroppo ha richiamato Nicola chiedendogli di andare in magazzino e interrompendo così il magico momento. Nelle prossime settimane accadrà finalmente qualcosa tra i due?

Soleil Sorge e Nicola Pisu: la liaison

Nei giorni scorsi, parlando con gli altri concorrenti, Nicola Pisu non ha fatto segreto di essere interessato a Soleil Sorge.

“Non dico di essere innamorato però mi piace molto, quando sto con lei sto bene. Lei lo sa e lo ha detto, ma quindi che devo fare?”, aveva detto. Anche la ragazza ha dimostrato di provare per il figlio di Patrizia Mirigliani gli stessi sentimenti (e Manila Nazzaro l’aveva messa in guardia, suscitando l’ira della madre di Nicola che si è scagliata contro di lei via social).

Soleil Sorge: la vita privata dell’influencer

Da Marco Cartasegna a Jeremias Rodriguez, la vita privata di Soleil Sorge è sempre stata sulla cresta dell’onda: l’influencer ha avuto numerose liaison con personaggi più o meno conosciuti del mondo dello spettacolo e, nella casa del GF Vip, ha rivelato di essere ancora profondamente segnata dalla scomparsa del suo primo grande amore (morto, sembra, a causa di un’overdose). Oggi Soleil sembra aver trovato finalmente la serenità e in tanti sono curiosi di sapere se finalmente lei e Nicola Pisu avranno occasione di far sbocciare i loro sentimenti.

Nei giorni scorsi Manila Nazzaro ha messo in guardia Soleil Sorge dall’iniziare una liaison con lui e le sue parole avevano mandato su tutte le furie Patrizia Mirigliani, figlia dell’ex patron di Miss Italia Enzo Mirigliani e madre di Nicola. Tra le due ci sarà un chiarimento durante la diretta del GF Vip?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy