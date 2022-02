Soleil Sorge: “Ecco cosa farò quando Belli rientrerà in casa”

Soleil Sorge ha svelato come agirà quando Alex Belli sarà rientrato nella casa del GF Vip 6.

I concorrenti del GF Vip 6 sono stati messi al corrente del ritorno di Alex Belli nella Casa di Cinecittà e Soleil Sorge ha svelato come agirà quando si ritroverà di nuovo faccia a faccia con l’attore.

Soleil Sorge: il ritorno di Belli al GF Vip

I fan del Grande Fratello Vip all’esterno della Casa hanno urlato all’indirizzo di Delia mettendola al corrente dell’imminente ritorno di Alex Belli nella casa del reality show. Mentre lei si è detta convinta di voler archiviare definitivamente la sua unione con l’attore, anche Soleil Sorge ha affermato cosa farà quando si ritroverà di nuovo faccia a faccia con Alex Belli: “Andrò anche io in camera da letto perché io in questo gioco del cavolo non c’entro più, mi sono tirata fuori, non si è capito?“, ha dichiarato l’influencer, che a quanto pare non ha nessuna intenzione di continuare a portare avanti il suo “triangolo” con l’attore e sua moglie.

Soleil Sorge delusa da Alex Belli

Quando Alex Belli è stato squalificato e ha raggiunto sua moglie all’esterno della Casa, Soleil aveva espresso tutta la sua delusione nei suoi confronti e, nelle ultime settimane – complice la vicinanza di Delia al GF Vip – ha affermato di essere convinta che sia bene che i due risolvano da soli i loro problemi. Delia Duran dal canto suo ha reagito alla notizia del ritorno di Belli affermando sarcastica: “Appena Alex entrerà faremo tutti noo, che sorpresa“.

Delia Duran: la fine dell’amore

Al GF Vip 6 Delia Duran ha anche affermato di non aver alcuna intenzione di perdonare suo marito: “Io l’ho lasciato, non so se è chiaro. Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivamente. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale. Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace”, ha detto.

Alex Belli riuscirà a chiarirsi con almeno una delle due?