Soleil Sorge, la frecciatina contro Bortuzzo: “Ipocrisie invecchiate male”

Soleil Sorge ha scagliato una frecciatina contro il suo ex compagno d’avventura al GF Vip 6, Manuel Bortuzzo, tornato al centro delle cronache per la sua rottura da Lulù Selassié.

Soleil Sorge contro Manuel Bortuzzo

Nella casa del GF Vip Manuel Bortuzzo ha nominato Soleil e in più d’un caso ha dichiarato di preferirle “la rivale” Delia Duran, arrivando ad affermare: “Nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio”.

Soleil ha ripreso la frase di Bortuzzo e ha commentato un post sulla sua rottura con Lulù scrivendo: “‘Utilizza più amore e meno odio’, le ipocrisie invecchiate male“. Nell’articolo in questione si parlava dell’ultima frecciatina scagliata dal nuotatore a Clarissa Selassié, sorella della sua ex fidanzata.

Il nuotatore replicherà alle parole di Soleil nei suoi confronti?

Il rapporto con Soleil Sorge

Inizialmente tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge sembrava esser nato un buon rapporto nella casa del GF Vip e il nuotatore aveva dichiarato:

“Sto benissimo con lei c’è molta affinità.

Non mi interessa cosa pensano altri, io con lei sto davvero benissimo. Un interesse per lei c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei”.

I due riusciranno a chiarirsi in futuro?