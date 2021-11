Soleil Sorge, la madre chiede scusa a Raffaella Fico: cos’è successo

La madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, ha preso parola in merito alla querelle sorta tra sua figlia e Raffaella Fico.

Raffaella Fico ha intenzione di intraprendere misure legali contro l’influencer Soleil Sorge, che a suo dire l’avrebbe insultata al GF Vip. Sulla questione è intervenuta Wendy Kay, madre dell’influencer.

Raffaella Fico contro Soleil Sorge

Tra Raffaella Fico e Soleil Sorge non corre buon sangue e l’ex compagna di Mario Balotelli ha minacciato di portare in tribunale l’influencer che le avrebbe detto “b*tch” nella casa del Grande Fratello Vip.

“Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno”, ha precisato Raffaella Fico dopo esser stata eliminata dal reality show. Sull’accaduto si è espressa anche Wendy Kay, la madre di Soleil Sorge che con lei aveva preso parte a Pechino Express.

La donna si è scusata con Raffaella Fico ma ha anche cercato di difendere sua figlia: “Bitch in America viene usato tra amiche, non è un insulto.

Vuol dire cagna (…) Bisogna essere anche ironici”, ha affermato Wendy Kay, e ancora: “Chiedo scusa a Raffaella Fico e spero che si metta fine a tutto questo”.

Soleil Sorge al GF Vip

Alcuni comportamenti di Soleil Sorge nella casa del GF Vip non sono piaciuti agli altri concorrenti del reality show. Contro l’influencer negli ultimi giorni si è scagliata anche Delia Duran, moglie di Alex Belli che non ha affatto gradito il rapporto instaurato da suo marito con lei.

Soleil Sorge: lo sfogo di Delia Duran

Inizialmente quello sbocciato tra Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del GF Vip sembrava essere un semplice rapporto d’amicizia ma ben presto la vicinanza tra i due ha mandato su tutte le furie Delia Duran, moglie del modello.

“Gatta morta? Più viva che morta. Si tratta di una gatta che sa come aggredire le persone. Ha una doppia faccia. Non l’ho vista così con Alex, ma anche con altri.

Direi che sa bene come rigirare le frittate. Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito”, ha tuonato Delia contro l’influencer, e ancora (rivolgendosi alla stessa Soleil): “Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Nel tuo comportamento, di amicizia c’è un abisso. Per me l’amicizia vera significa tanto. Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferito.

Lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. È la donna che deve fermare l’uomo, finché la donna lo consente, l’uomo va avanti. Sei una gatta morta”.