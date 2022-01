Soleil Sorge lancia una bottiglia contro Alessandro Basciano: cos’è successo

Soleil Sorge ha lanciato una bottiglia contro Alessandro Basciano al GF Vip tra l'incredulità generale.

Nella casa del GF Vip 6 Soleil Sorge si è resa involontariamente protagonista di un incidente ai danni di Alessandro Basciano.

Soleil Sorge: la bottiglia contro Alessandro Basciano

Nella casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano e Soleil Sorge si sono divertiti a lanciarsi dell’acqua per mezzo di alcune bottiglie.

Purtroppo però all’influencer uno dei contenitori è sfuggito di mano e ha finito per schiantarsi a terra, ai piedi di Alessandro Basciano. “Ma voi siete pazzi!”, ha dichiarato qualcuno tra i concorrenti, mentre Basciano ha urlato incredulo: “Mi ha tirato una bottiglia!”. Ovviamente Soleil Sorge non era intenzionata a farlo apposta e si è subito scusata con il concorrente.

Soleil Sorge al GF Vip

Nella casa del GF Vip Soleil Sorge ha da subìto instaurato un buon rapporto con Alessandro Basciano, nonostante lei stessa abbia ammesso di continuare a pensare spesso a Alex Belli, squalificato dal GF Vip per aver messo una mano sul braccio della moglie Delia Duran (infrangendo così le regole anti-Covid).

Nelle prossime ore è atteso al GF Vip proprio l’ingresso della moglie di Alex Belli, incaricata – secondo indiscrezioni – di dare del filo da torcere a Basciano e a Sophie Codegoni. Cosa accadrà tra lei e Soleil Sorge quando si troveranno faccia a faccia?

Soleil Sorge contro Delia Duran

Nelle precedenti puntate del GF Vip Soleil e Delia Duran se ne sono dette di tutti i colori e la modella ha ovviamente accusato la concorrente di aver sedotto suo marito, Alex Belli.

Nel frattempo, da casa, Alex Belli continua a dedicare messaggi e pensieri a Soleil Sorge, e per questo Delia ha dichiarato di voler prendere una pausa dalla sua relazione con lui. I due riusciranno a trovare un equilibrio quando Delia varcherà la soglia del GF Vip? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.