Soleil Sorge nello stesso resort di Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez

Dopo le voci sull’amicizia speciale con Andrea Iannone, Soleil Sorge viene ora accostata a Gianmaria Antinolfi, altro ex di Belen Rodriguez

I rumors su Soleil Sorge non accennano a placarsi. Dopo le voci sul presunto avvicinamento con Andrea Iannone, ecco ora quelle inerenti un presunto flirt con Gianmaria Antinolfi, anche lui ex fiamma di Belen Rodriguez. L’indiscrezione apparsa sul settimanale “Chi” è peraltro suffragata dalle foto postate su Instagram da entrambi i diretti interessati.

Sia Soleil sia Gianmaria si trovano difatti a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, e addirittura nel medesimo resort.

Soleil ha del resto dichiarato con Gianmaria ci sarebbe solo un’ottima amicizia, ma intanto, a dimostrazione del fatto che l’albergo dove alloggiano è lo stesso, ecco comparire un particolare ben preciso.

La foto delle poltrone di paglia sospese è stata scattata proprio all’interno del prestigioso resort The Level at Melià, lo stesso dove alloggia anche Gianmaria. Se l’ex di Belen non viene presentato come il fidanzato ufficiale di Soleil, le circostanze del loro incontro lasciano tuttavia supporre qualcosa di più…