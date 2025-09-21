Soleil Sorge rivela il dolore per la scomparsa della madre Wendy Kay a Verissimo

La storia di Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello, si arricchisce di un momento emozionante quando parla della sua amata madre, Wendy Kay, scomparsa lo scorso giugno dopo una lunga battaglia contro il cancro. Durante una recente intervista a Verissimo, Soleil ha aperto il suo cuore, condividendo i ricordi e i sentimenti legati alla figura materna.

Il legame speciale tra madre e figlia

Wendy Kay non era solo la madre di Soleil, ma una donna che ha lasciato un’impronta profonda nella vita della figlia. “Per me, lei era tutto”, ha dichiarato Soleil, esprimendo un amore incondizionato. La sua presenza continua a farsi sentire, come se fosse ancora lì, a guidarla. “La vedo dietro le luci, in ogni passo che faccio. Mi ha lasciato troppo, e non può andarsene davvero”, ha aggiunto, rivelando quanto fosse forte il loro legame.

Una battaglia coraggiosa

Wendy ha affrontato una lunga lotta contro il cancro, dimostrando una forza straordinaria. La diagnosi di tumore al seno è stata comunicata quando Soleil aveva soltanto 13 anni. “Ho visto mia madre combattere due volte contro questa malattia, sempre con coraggio e determinazione”, ha dichiarato Soleil Sorge. “Nella vita ci sono battaglie che non si possono vincere, ma per me, lei è stata una vera vincitrice”. Questo spirito combattivo ha avuto un impatto profondo su Soleil, che considera la madre un modello da seguire.

Il momento finale

Nell’intervista, Soleil ha condiviso dettagli toccanti riguardo all’ultimo saluto a sua madre, Wendy. Quest’ultima si trovava negli Stati Uniti per cure quando ha perso la vita. “Non ero con lei in quel momento. Era in viaggio per la salute e non avrei mai pensato che se ne sarebbe andata proprio in quei giorni”, ha spiegato Soleil con voce tremante. Il giorno prima del suo volo, Soleil aveva programmato di visitarla, ma il destino ha voluto diversamente.

Un saluto speciale

Il loro addio è stato avvolto da un amore unico. “Ci siamo abbracciate e ci siamo dette ‘al prossimo volo, ti amo’, un saluto che facevamo sempre. È come se fosse stato scritto nel destino che questo dovesse essere il nostro ultimo momento insieme”, ha riflettuto Soleil, dimostrando che l’amore tra madre e figlia trascende la morte. Questo ricordo, così intimo e speciale, rimarrà per sempre nel cuore della giovane.

Un messaggio di speranza

La testimonianza di Soleil Sorge rappresenta non solo un racconto di dolore, ma anche un messaggio di speranza e resilienza. Nonostante la perdita incolmabile della propria madre, l’amore che nutre per lei continua a vivere in ogni istante della sua vita. “Se esiste qualcosa oltre la vita, sono certa che mia madre sarà sempre con me, a guidarmi e a proteggermi”, ha dichiarato con profonda emozione. Le parole di Soleil hanno colpito il cuore di molti, invitando a riflettere sulla forza del legame tra genitori e figli, che persiste anche oltre la vita.