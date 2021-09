Soleil Sorge rivela il dramma del fidanzato Kevin: “Lo terrò sempre nel cuore”

Nella casa del Grande Fratello Vip, anche Soleil Sorge si è aperta raccontando un episodio molto doloroso accaduto diverso tempo fa

Alfonso Signorini a “Casa Chi” aveva svelato un retroscena poco noto su Soleil Sorge. Il giornalista nonché conduttore del Grande Fratello Vip aveva detto che dietro alla facciata da provocatrice estremamente sicura di sé, l’attuale gieffina nasconde una storia molto difficile e drammatica.

Soleil Sorge: l’episodio che pochi conoscono

Proprio nella casa di Cinecittà, l’ex naufraga ha iniziato anche lei ad aprirsi con i suoi compagni di avventura. Così, durante una chiacchierata con gli altri Vipponi, la bella influencer ha accennato a un suo ex fidanzato che purtroppo oggi non c’è più. Una delle sue follower ha peraltro ritrovato una IG Stories di qualche tempo fa, dove Soleil Sorge raccontava di aver perso Kevin, il suo primo grande amore.

Nella storia in questione la modella aveva anche condiviso una sua foto con il giovane risalente al 2010.

Da una vecchia storia ig di Soleil, ora più che mai, la guarderò con occhi diversi, solo cose belle per lei 💖#GFVIP pic.twitter.com/cfd63RLwJs — DABASS (@stoinpara) September 14, 2021

Abituati a vederla pungente, forte e a tratti persino glaciale, sarà interessante vedere il lato più umano di Soleil Sorge.

Non siamo certi che la storia drammatica e il periodo non semplice di cui parlava Alfonso Signorini riguardino effettivamente Kevin. Quel che è certo, tuttavia, è che dietro alla “facciata” della ragazza perfetta e molto fortunata si nasconde anche per lei un dramma tremendo.