Soleil Sorge scomparsa dal sito del GF Vip: la reazione dell’ex naufraga

Cosa sarà successo a Soleil Sorge, sparita dal sito del Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione?

È ormai questione di giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Il popolarissimo reality show di Canale 5 non è tuttavia ancora iniziato che già sta facendo ampiamente parlare di sé. Nelle scorse ore il magazine “TV Sorrisi e Canzoni”, insieme a tutti gli account social del programma, hanno reso ufficiali i nomi dei protagonisti, ma per uno di loro è stata commessa una tremenda gaffe!

Soleil Sorge: la reazione alla tremenda svista

Nel pubblicare la grafica dei prossimi inquilini della casa di Cinecittà è infatti scomparsa la foto di Soleil Sorge. Presente in un articolo che ne annunciava la presenza, l’ex naufraga non compare difatti nella foto insieme agli altri Vip. Tale svista non è ovviamente passata inosservata ai fan né alla diretta interessata. Su Twitter la stessa Soleil ha infatti commentato l’accaduto:

#TelevotoFlash Perché non sono tra i concorrenti sul sito del #gfvip6 secondo voi? — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) September 6, 2021

Dando quindi la “colpa” a Giucas Casella, l’influencer ha poi taggato la pagina ufficiale del Gf Vip, dando anche vita a un simpatico quanto ironico sondaggio. I due tweet sono già diventati virali, mentre l’attesa per l’avvio dello show si fa sempre più febbrile.