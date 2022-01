Soleil Sorge svela cosa ha scritto nella lettera per Alex Belli

Soleil Sorge ha svelato il contenuto della lettera da lei scritta a Alex Belli e consegnata da Giacomo Urtis.

Nelle ultime ore al GF Vip Soleil Sorge ha confessato cosa avrebbe scritto nella lettera indirizzata a Alex Belli (e fatta recapitare da Giacomo Urtis).

Soleil Sorge: la lettera a Alex Belli

Soleil Sorge ha scritto una lettera a Alex Belli che ha lasciato recapitare da Giacomo Urtis all’attore, con cui nelle ultime puntate sono sorte se possibile ancora più incomprensioni.

Soleil, che in diretta tv ha glissato sul contenuto della lettera, nella notte ne ha parlato con Delia Duran ammettendo:

“Sappi che ho scritto una brutta copia di questa lettera che gli ho mandato. Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è quella. […] Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno.

Ho scritto che deve dire o ‘sai che c’è? Mi sono innamorato e ho capito che tra noi non è quello che pensavo e quindi basta’, o ‘voglio riconquistare mia moglie’. Però una delle due cose. Comunque adesso è lui che deve chiarire le cose. Ora inoltre non capisco perché non ti ha detto che a me ha confessato di essere innamorato di me. Io l’avevo già capito, ma ho avuto la conferma dei suoi sentimenti.

Perché però non te l’ha detto? E comprendo quello che dici, lasciare andare qualcuno non è facile, chiudere un matrimonio è una cosa difficile. Però una storia deve avere le basi giuste”, ha affermato.

Soleil Sorge e Delia: il rapporto

Inaspettatamente nella casa del GF Vip Soleil e Delia sono riuscite a trovare apparentemente un accordo e infatti la modella venezuelana ha affermato di sentirsi capita dall’influencer. “Hai ragione, tu hai proprio scritto bene in questa lettera.

Lui deve prendere una posizione e basta con noi. Da donna a donna tu mi stai capendo“, ha detto.

Soleil Sorge e Belli

Nelle ultime ore Alex Belli ha lasciato l’Italia (con tutte le probabilità per raggiungere l’Egitto). Al GF Vip, durante l’ultima diretta, le sue teorie sull’amore libero hanno finito per non convincere il pubblico da casa e Alfonso Signorini, stanco di starlo ad ascoltare, lo ha allontanato dallo studio.