Solette riscaldate ricaricabili: i benefici, utilizzi quale scegliere

Le solette riscaldate, da indossare in inverno o anche per sport invernali, danno tepore e comfort ai piedi e permettono di riscaldarli in poco tempo.

Il freddo non si sta facendo ancora sentire. In questo periodo di rincari e di tagli al gas, diventa difficile riscaldarsi e trovare tepore al freddo che, a breve, giungerà. Per non avere freddo soprattutto ai piedi si può optare per le solette riscaldate che aiutano a dare il giusto calore e tepore. Vediamo come funzionano e quale scegliere.

Sono un accessorio da indossare soprattutto durante la stagione invernale per mantenere i piedi al caldo. Le solette riscaldate si possono rimuovere e si adattano a qualsiasi tipo di scarpa. Sul mercato è possibile trovarne di vari modelli e la cosa importante è scegliere un modello che sia adatto in modo da soddisfare determinate caratteristiche.

Si trovano modelli monouso, quindi usa e getta con il calore che ha la durata di circa 8 ore per poi terminato il periodo di ricarica, si consiglia di gettarle via. L’altro modello funziona a batteria, quindi in maniera elettrica. In questo caso, a differenza del precedente, l’autonomia tende a variare e una volta terminata la batteria è possibile ricaricarle.

Per poter sentire il calore, è necessario un tempo tra i 15 e i 30 minuti massimo. Permettono di tenere il piede caldo, non solo per diverse ore, ma anche per tutto il giorno, anche se dipende sempre dal tipo di modello di solette riscaldanti che si desidera. Meglio dotarsi di un modello con adesivo in modo che non possa spostarsi una volta posizionato.

Si possono regolare a seconda della temperatura desiderata in modo da avere un piede che non sia troppo caldo o troppo freddo. Si alimentano con batterie al litio e hanno bisogno di parecchio tempo prima che vengano sostituite del tutto. Alcuni modelli hanno componenti ecocompatibili in modo da non danneggiare l’ambiente.

Si usano queste soletteriscaldate essenzialmente per due ragioni principali: in primis per rendere le scarpe molto più comode quando si indossano soprattutto la prima volta e cosa più importante mantengono i piedi al caldo in modo da non soffrire troppo il freddo durante il periodo invernale. Sono indossate da chi pratica sport invernali come lo sci e lo snowboard.

Si possono usare anche in luoghi con temperature e climi freddi dove si vuole avere i piedi caldi e proteggerli. Sono facili da usare dal momento che basta premere il pulsante di accensione posizionato sul telecomando per attivare immediatamente le solette riscaldate. Si adattano a qualsiasi scarpa o stivale.

In ogni caso, è possibile anche tagliarle o rifinirle in modo che si possano adattare nel modo migliore alla scarpa. Resistono all’acqua, quindi sono indicate particolarmente per chi sta in montagna o in mezzo alla neve oppure a pesca. Bisogna assicurarsi che le solette riscaldate abbiano la giusta vestibilità per poterle mettere in poco tempo.

Non hanno fili, ma la batteria è integrata, in alcuni modelli. Hanno un livello di temperatura che può arrivare fino a 43° da abbassare a seconda delle proprie esigenze.

Come abbiamo visto, sono diversi i modelli di solette riscaldate disponibili in commercio, ma le migliori, in questo momento, sono quelle di Thermosol, considerate un vero e proprio alleato durante i mesi invernali. Sono solette che mantengono i piedi caldi coccolati in ogni momento e occasione, sia dentro che fuori casa.

Permettono di riscaldare tutta la pianta del piede, sono anallergiche e si possono lavare in modo da usarle tutte le volte che si vuole. Impermeabile, quindi resistono all’acqua. Si adattano a ogni taglia e si ricaricano proprio come fosse il telefono. Sono una formula innovativa che dà il giusto calore e tepore ai piedi. Basta semplicemente ricaricarle per approfittare di ogni beneficio.

Sono progettate per riscaldare i piedi in modo uniforme regolando anche tutto il corpo affinché non senta il freddo. Si possono ricaricare in qualsiasi modo: dal computer al Power Bank o a qualsiasi altro dispositivo. Si ricaricano rapidamente per un comfort e tepore mai provato fino ad ora. Sono solette calde che è possibile personalizzare per adattarle alla propria scarpa.

