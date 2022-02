Dopo le polemiche sul passato in cui il leader della Lega esaltava Putin arrivano solidarietà e fiori di Salvini davanti all’ambasciata ucraina a Roma

Davanti all’ambasciata ucraina a Roma arrivano anche la solidarietà ed i fiori di un Matteo Salvini deciso a smorzare le polemiche innescate da alcuni ambienti del centrosinistra che gli hanno rinfacciato il suo periodo di “luna di miele” con il principale responsabile del martirio dell’Ucraina, Vladimir Putin.

E sulla pagina Facebook del leader della Lega è comparso un breve video in cui si vede Salvini che raggiunge la porta della rappresentanza diplomatica di Kiev nella Capitale, sosta in raccoglimento e poi depone un mazzo di fiori bianchi.

La solidarietà e i fiori di Salvini per l’Ucraina

Il tutto corredato da uno scarno post: “Roma, ambasciata dell’Ucraina, una preghiera per la Pace”. Poco prima Salvini aveva scritto sempre sui social e con foto a corredo: “No alla guerra, sempre.

Si alla vita, sempre”. Tutto questo era giunto dopo che a ridosso dell’attacco della Russia all’Ucraina il leader del Carroccio aveva esordito con un post inequivocabile: “Un giovedì orribile, immagini che non avremmo mai più voluto vedere, speriamo che tutto si fermi presto e la ragione torni a prevalere”. E ancora: “La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l’auspicio è l’immediato stop alle violenze, sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati”.

Le polemiche sul passato “putiniano” di Salvini

Quel post aveva fatto sfoderare gli artigli al centrosinistra e ad alcuni media che avevano ricordato il periodo “putiniano” di Salvini ed avevano chiesto che lo stesso condannasse apertamente le azioni di Putin. Salvini aveva risposto: “La Russia sgancia i missili e per questo è in torto”. Poi aveva disertato il sit in dei Dem davanti all’ambasciata russa asserendo di preferire andare a manifestare solidarietà a quella ucraina.