Sollievo a Forlimpopoli, le tre minorenni scomparse sono tornate a casa e stanno bene. La pura nel comune della provincia di Forlì-Cesena è passata e le tre sono state trovate e rintracciate telefonicamente da amici nel Bolognese. Da Fanpage apprendiamo delle parole della madre della 13enne Mariem: “Erano a quanto pare a Reggio Emilia, così ci hanno detto i carabinieri“.

Le minorenni scomparse tornate a casa

In “fuga” con lei la 14enne Desiree e con una ragazza 15enne di cui non sono state rese le generalità. E ancora: “Mia figlia non ha fatto trapelare nulla. Domenica era tranquilla. Non ha mai fatto una cosa del genere”. I media spiegano che Desirè e Mariem avrebbero incontrato la terza amica e un gruppo di altri ragazzi nella serata di domenica. Pi si erano dileguate. Dopo l’allarme erano scattate le ricerche delle forze dell’ordine, tutto questo mentre pare che le scomparse avrebbero telefono alcune amiche da un telefono fisso dalla stazione di Reggio Emilia.

“Si sentivano sotto pressione”

Ai carabinieri una giovane avrebbe detto che le tre si sarebbero dirette a Torino da una parente. Dal canto suo la sindaca Milena Garavini è felice: “Le ragazze sono state trovate e stanno bene”. Ma perché e da cosa sono fuggite? Pare da e per nulla, solo un colpo di testa estemporaneo secondo i carabinieri. Le amiche avrebbero detto che le tre “si sentivano sotto pressione”.