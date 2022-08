“Solo” nuovo singolo di Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz

Milano, 26 ago. (askanews) – A poche settimane dalla partenza della World tour première a Siviglia, Eros Ramazzotti è pronto a conquistare il pubblico mondiale con il nuovo singolo Sono con Alejandro Sanz da oggi – venerdì 26 agosto – su tutte le piattaforme digitali e in radio, secondo brano estratto dall’album Battito Infinito in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, già disponibile in preordine.

È qui che due colossi della musica internazionale – insieme contano 120.000 milioni di dischi venduti – hanno deciso di unire i loro talenti unici. La caldissima voce di Alejandro Sanz, l’artista spagnolo con il più alto numero di Grammy Awards, con un totale di 4 e 25 Latin Grammy, si unisce all’inconfondibile timbro di Eros, per un invito a credere nei propri sogni senza farsi abbattere o condizionare dai cambiamenti e dagli alti e bassi che la vita ci presenta.

A volte basta poco per risollevarsi dai momenti di difficoltà: gli amici di sempre e il potere dei ricordi possono aiutarci a ritrovare noi stessi, “sono quello che sono / la mia anima, nuova musica, ma gli amici di sempre”. Contemporaneamente alla release del singolo, è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale diretto da Adri n Egea, da un’idea di Eros Ramazzotti e Sergio Pappalettera. Dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea – il tour mondiale partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles approdando nella maestosa cornice del Microsoft Theater, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane.