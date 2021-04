Soluzione fisiologica al posto del vaccino covid, indagato un medico di Ancona: a suo carico ipotesi per falso e lesioni commessi da pubblico ufficiale

Soluzione fisiologica al posto del vaccino anti covid Pfizer, indagato un medico di Ancona che avrebbe iniettato agli ignari pazienti il più classico, e in questo caso letale, dei placebo. I pazienti però lo avevano denunciato e messo in moto le indagini della Squadra Mobile che aveva a sua volta acquisito elementi di prova e girato gli stessi alla Procura.

Il risultato? Il professionista, un medico di base di Falconara Marittima, è iscritto a registro degli indagati e a suo carico è scattata una meticolosa perquisizione che ha coinvolto anche l’ambulatorio. Nello studio gli agenti si sono messi alla ricerca di prove ulteriori di quanto dichiarato dai pazienti denunciati: il medico è indagato per falso ideologico e lesioni volontarie, entrambi con l’aggravante per cui a commetterli sarebbe stato un pubblico ufficiale.

Fisiologica al posto del vaccino covid: l’indagine

Gli investigatori hanno rubricato circa trenta pazienti a cui sarebbe stata somministrata la soluzione fisiologica invece del vaccino, ma sono al vaglio ulteriori segnalazioni. Ma come era scattata l’indagine? Tre pazienti si erano insospettiti quando il medico aveva lasciato trapelare una certa riluttanza al rilascio degli attestati di vaccinazione. Poi avevano notato alcune incongruenze sulla tipologia di vaccino e sulle date del richiamo. Insomma, qualcosa non quadrava e se non quadra in tema di vaccini non ci si ferma al solo blando sospetto, si va avanti e si chiama il 113.

Le fiale “buone” c’erano, ma inutilizzate

Il medico aveva in studio alcune fiale di vaccino Pfizer fornito dalla ASUR Marche per somministrarle ad alcuni pazienti specifici secondo i protocolli previsti dai recenti provvedimenti, tuttavia secondo gli inquirenti non le avrebbe mai utilizzate, sostituendole con la soluzione fisiologica. Sul perché però lo abbia fatto ci sono piste riconducibili solo per concetto agli ultimi eventi anche di portata mondiale, ma di fatto è ancora buio fitto e il movente del lucro è ancora tutto da dimostare.