“Soluzione Tasse” debutta in Borsa su Euronext Growth Milan

Milano, 5 nov. (askanews) – “Soluzione Tasse” ha suonato la campanella a Piazza Affari a Milano: la società fondata nel 2016 per fornire consulenza fiscale, ma non solo, alle micro e piccole imprese italiane da oggi è quotata su Euronext Growth Milan, ex Aim.

Un debutto subito al rialzo per l’azienda nata da un’idea di Gianluca Massini Rosati, presidente di Soluzione Tasse, che in soli cinque anni ha registrato il passaggio del fatturato da zero a 25 milioni di euro.

E ora l’approdo in Borsa.

“La quotazione è un passo importante per un’azienda, che permette grandi e nuove opportunità. Da un lato è un traguardo, perché ci permette di coronare il lavoro di tanti anni di fatica, e però dall’altra parte è un punto di partenza perché ci dà nuove risorse, nuove opportunità da cogliere per i prossimi anni”, ha spiegato.

“Noi stiamo crescendo in modo significativo. Aiutiamo le piccole e medie imprese nella lotta contro il fisco.

Li aiutiamo a ridurre il carico fiscale e a trovare gli strumenti che servono per poter crescere, innovare e scalare le dimensioni delle loro aziende anche in un paese così difficile come l’Italia.

Grazie anche alle risorse che avremo dalla quotazione potremo aiutarle ancora di più, potremo innovare, crescere e magatri anche acquisire alcune altre aziende per contnuare la scalata del nostro gruppo”, ha concluso Massini Rosati.

Per l’ammissione in Borsa il prezzo di collocamento delle azioni di Soluzione è stato fissato in 2,70 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa 40 milioni di euro. L ammontare complessivo del collocamento è pari a circa euro 13 milioni, il flottante al 32,5% del capitale sociale di Soluzione Tasse. l’ammissione è stata conclusa con il collocamento di 4.815.000 nuove azioni.