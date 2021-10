Soluzione Tasse, tutto pronto per l’Ipo dopo crescita record

Milano, 18 ott. (askanews) – Da 0 a 25 milioni di fatturato in cinque anni e il traguardo della Borsa sempre più vicino. Non conosce sosta la crescita di Soluzione Tasse, la società nata da un’idea di Gianluca Massini Rosati nel 2016 per fornire consulenza fiscale, ma non solo, alle micro e piccole imprese italiane, che sono oltre un milione, rappresentano il tessuto produttivo della nostra economia, ma sono anche quelle che pagano più tasse: “L’Italia è il Paese delle piccole e medie imprese che sono quelle che poi hanno il tax rate più alto di tutte.

E questo purtroppo molto spesso accade anche perché il livello di consulenza che ricevono, magari dal commercialista tradizionale, non gli permette di andare a individuare tutte quelle strategie, tutte quelle soluzioni, che esistono, che sono presenti all’interno del Testo Unico delle imposte dirette, con i vari decreti fiscali che vengono fatti, per ridurre il peso complessivo del tax rate che abbiamo su queste imprese. Quello che facciamo noi grazie anche al lavoro dei nostri commercialisti è proprio andare a individuare tutte quelle strategie tutte quelle soluzioni che possono permettere alle aziende e agli imprenditori di ridurre questo peso del fisco e magari arrivando a risparmiare dal 20 al 70 per cento rispetto alla pressione fiscale originaria che avevano prima di arrivare da noi”.

Soluzione Tasse oggi conta 450 collaboratori e 4.200 clienti e con la quotazione sull Aim punta a raccogliere fra i 10 e i 15 milioni per aprire due nuove sedi, a Roma e Padova, e sviluppare il proprio business anche attraverso acquisizioni: “Con i proventi faremo anche investimenti sia per la crescita interna aumentando incrementando gli investimenti in marketing la strutturazione del nostro modello di business faremo anche ovviamente investimenti per lo sviluppo delle tecnologie e delle intelligenze artificiali che sono all’interno delle nostre piattaforme e faremo anche investimenti in M&A, quindi per andare a fare sviluppo esterno acquisendo alcune aziende che possono completare di fatto la nostra offerta, la nostra filiera produttiva, a servizio delle piccole e micro imprese italiane”.

Soluzione Tasse offre già oggi diversi servizi: dalla consulenza strategica, al financing, bancario o con la partecipazione a bandi, dal marketing alle risorse umane per offrire un servizio completo ai piccoli imprenditori che vogliono far crescere la propria azienda ma non hanno le risorse per rivolgersi alle grosse società di consulenza.