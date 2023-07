Somalia: Rosato, 'grazie a tutti militari impegnati per pace e sicurezza'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Sono trascorsi trent'anni dalla tragica battaglia del 'Checkpoint Pasta' a Mogadiscio. Il 2 Luglio 1993, in una Somalia devastata da una lunga e violenta guerra civile, le forze armate italiane, in missione umanitaria per conto dell' Onu, vennero ...

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Sono trascorsi trent'anni dalla tragica battaglia del 'Checkpoint Pasta' a Mogadiscio. Il 2 Luglio 1993, in una Somalia devastata da una lunga e violenta guerra civile, le forze armate italiane, in missione umanitaria per conto dell' Onu, vennero attaccate da miliziani somali. Nello scontro persero la vita tre giovani italiani: il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi e il caporale Pasquale Baccaro, mentre altri trentadue rimasero feriti gravemente, tra cui il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare. Oggi l'Italia vuole ricordarne il coraggio e la dedizione. Un sentito grazie in questa particolare giornata a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace e sicurezza". Lo scrive sui social il deputato di Azione e Italia viva Ettore Rosato.