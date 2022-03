Somatotropina: cosa serve e come stimolarla

La somatotropina permette, grazie a una alimentazione adeguata e all'apporto di nutrienti giusti, di migliorare e irrobustire i muscoli e le ossa.

Avere muscoli scultorei e un fisico scolpito è un desiderio di molti uomini, ma per farlo è necessario allenarsi e stimolare la somatotropina, noto come ormone della crescita. Cerchiamo di capire come fare per poter aumentare i livelli di produzione in modo naturale e senza troppi sforzi.

Somatotropina

Con questo nome, noto anche come ormone della crescita oppure ormone somatotropo, si intende un ormone peptidicoche è composto da 191 aminoacidi. La somatotropina ha il compito di stimolare lo sviluppo dell’organismo umano e di alcuni vertebrati in modo da accrescere i loro muscoli e struttura ossea.

Si tratta di una proteina che è prodotta dall’ipofisi, una ghiandola che si trova alla base del cervello che è controllata a sua volta da un’altra area cerebrale, nota come ipotalamo. La somatotropina ha il compito anche di aumentare il flusso dell’acqua e degli elettroliti e di tutti i nutrienti utili per l’intestino.

Agisce sulle ossa, le cartilagini e anche i tendini che sono i responsabili principali dell’accrescimento delle ossa e di una ossatura più forte e robusta. Interviene poi direttamente sui tessuti producendo effetti metabolici che contribuiscono ad aumentare i trigliceridi e il glucosio nel sangue.

Gli effetti tendono a manifestarsi a seconda dell’età: per esempio nel bambino è utile per sviluppare le ossa e la muscolatura, mentre nell’adulto, quindi un individuo già formato, il fine non è di accrescimento, ma legato al controllo del metabolismo di zuccheri, grassi e anche le proteine. I livelli di produzione della somatotropina subiscono un aumento fino alla fase della pubertà.

Somatotropina: a cosa serve

Molto utile per il fabbisogno dell’organismo e della formazione ossea dell’essere umano dal momento che stimola la lipolisi e favorisce anche la mobilizzazione dei grassi. La somatotropina ostacola l’azione dell’insulina determinando la giusta ritenzione di sodio, potassio e acqua di cui l’organismo ha maggiormente bisogno.

È assolutamente possibile aumentare i livelli di produzione di somatotropina in maniera assolutamente normale grazie ad alcune attività che possono stimolarla. Eseguire degli allenamenti brevi e intensi è un ottimo modo per riuscire a stimolarla in modo sano e senza troppi sforzi che possono essere dannosi .

Si può migliorare con i giusti apporti nutrizionali che sicuramente riguardano, non solo una sana e corretta alimentazione, ma anche uno stile di vita maggiormente dinamico e meno sedentario. Una corretta esposizione alla luce del sole e dedicare del tempo all’attività fisica sono metodi utili per stimolare nel modo migliore la somatotropina.

Si può aumentare con una alimentazione a base di verdure crucifere, assumendo moltissimi prodotti che contengono Omega 3 come il pesce, ricco di antiossidanti, lo zinco e cercando di ridurre l’alcool. La vitamina D e gli alimenti ricchi di selenio contribuiscono ad aumentarne la produzione, insieme anche a un integratore quale Gh Balance che agisce proprio in questo settore.

Somatotropina: come stimolarla naturalmente

