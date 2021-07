Somma Vesuviana: donna di 63 anni uccisa a coltellate nel parcheggio di un supermercato

Una donna di 63 anni è stata uccisa a coltellate nel parcheggio di un supermercato di Somma Vesuviana. Le indagini sono in corso.

Una donna di 63 anni è stata uccisa a coltellate nel parcheggio di un supermercato di via Marigliano a Somma Vesuviana. Un uomo di 46 anni è stato lievemente ferite. Le indagini dei carabinieri sono in corso.

Donna uccisa a coltellate a Somma Vesuviana

Un omicidio completamente avvolto nel mistero, quello avvenuto questa mattina a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Una donna di 63 anni, residente a Saviano, è stata uccisa nel parcheggio di un supermercato in via Marigliano. Sul suo corpo sono state trovate molte ferite compatibili con un coltello. I soccorritori del 118 sono giunti tempestivamente sul posto e hanno trovato anche un uomo ferito di 46 anni, residente a Sant’Anastasia.

Le sue condizioni per il momento non destano preoccupazione, ma tutta la vicenda rimane un vero e proprio mistero. Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che sono in cerca del responsabile e hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quello che è accaduto. L’omicidio si è consumato intorno alle 9.30.

Donna uccisa a coltellate a Somma Vesuviana: un mistero

Il ritrovamento della donna uccisa e dell’uomo ferito rimangono un grande mistero, che ancora non si è risolto.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa è accaduto. Qualche giorno fa, a Pozzuoli, è stato ucciso a coltellate un uomo di 46 anni, Alessandro Cristian Amato, durante una lite condominiale. Per l’omicidio è stato fermato lo zio della moglie della vittima. A quanto pare Amato è rimasto ucciso per difendere la moglie dall’uomo. Il 46enne è stato raggiunto da una coltellata al petto ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.

L’autore del delitto è stato fermato dai carabinieri al pronto soccorso del San Paolo di Napoli, dove è stato trasportato perché si è ferito nella colluttazione.

Somma vesuviana, donna uccisa in un parcheggio: le indagini

I casi di violenza che stanno accadendo nelle ultime settimane nella provincia di Napoli non sono pochi. Il ritrovamento della donna uccisa a coltellate e dell’uomo ferito in un parcheggio di un supermercato hanno aumentato nuovamente la paura. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma le forze dell’ordine stanno indagando per capire la dinamica esatta dei fatti. Stanno cercando anche eventuali testimoni che possano svelare qualche dettaglio.