La Dea Bendata ha benedetto un fortunato giocatore di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Come informa Goldwebtv il giocatore in questione a centrato, nell’estrazione dello scorso 13 luglio, un 8 “Doppio Oro” al 10 e Lotto. Questo gli garantirà di portare a casa ben 100mila euro. Davvero un bel colpo!

Vincita record al 10 e Lotto con una giocata di 4 euro

Nell’ultimo concorso del 10 e Lotto, la lotteria italiana, sono state registrate diverse vincite significative in diverse località italiane. A Somma Vesuviana è stata registrata la vincita più alta, con un premio di 100.000 euro. La vincita è stata ottenuta grazie a un “8 Doppio Oro” e alla modalità frequente, con una giocata del valore di 4 euro. A Rocca di Neto, in provincia di Crotone, c’è stata una vincita di 60.000 euro grazie a un “4 Oro” in una giocata istantanea.

Le altre vincite

A Falconara Marittima (AN) è stata vinta una somma di 30.000 euro con un “7 Doppio Oro” in seguito a una giocata frequente. A Lucca, invece, ci sono state quattro vincite da 9.000 euro ciascuna, ottenute con i numeri 03-69-90. Infine, a Vercana, in provincia di Como, è stata registrata una vincita di 22.500 euro con un “7 Doppio Oro”. Complessivamente, l’ultimo concorso del 10 e Lotto ha distribuito un totale di 21,3 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 2 miliardi di euro.