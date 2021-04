Ben 7 bambini e una maestra sono risultati positivi al virus, per cui il sindaco ha disposto la chiusura della scuola.

Tornano in dad i bambini della scuola elementare Primo Circolo Didattico Arfè di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli: purtroppo, una maestra e sette bimbi sono risultati positivi al Coronavirus. Motivo per il quale il sindaco, Salvatore di Sarno, ha immediatamente deciso di chiudere l’istitituto.

Al momento, sono 7 le classi in isolamento. In totale, 113 alunni e 21 maestre.

LEGGI ANCHE>> Covid, scuole medie chiuse per troppi casi a Somma Vesuviana.

7 bambini e una maestra positivi al Covid, scuola elementare chiusa a Somma Vesuviana

Lo stesso Di Sarno ha preferito sottolineare che: “Il mio appello alla popolazione è quello di non scambiare la zona arancione per zona bianca”. Infatti, sembra, a detta del sindaco, che all’interno della scuola era stata segnalata da un bel pò proprio una continua crescita di casi.

Il che dimostra molto bene che questo virus non guarda alle fasce di età, come tutti credono, e, dunque, non è semplicemente tramite la vaccinazione che ne usciremo. L’appello che il primo cittadino fa è che:

“Siamo dinanzi ad un momento importante, vedo alcune scene spiacevoli anche dinanzi ai bar. Siamo in emergenza sanitaria, è in corso una pandemia e dunque rispettiamo tutti le regole“.

LEGGI ANCHE>> Varianti, scuole chiuse per focolai: dove si è tornati alla didattica a distanza.