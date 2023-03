Somma Vesuviana, studentessa trovata morta: stava per laurearsi, ma non era vero

Il corpo di Diana Biondi è stato trovato in un dirupo. La giovane era scomparsa da Somma Vesuviana, aveva detto alla famiglia che stava per laurearsi ma non era vero.

Il corpo della ventiseienne Diana Biondi è stato trovato in un dirupo a Somma Vesuviana. La giovane era scomparsa e il padre aveva sporto denuncia. Aveva annunciato alla sua famiglia che si sarebbe laureata, ma non era vero.

Somma Vesuviana, studentessa trovata morta in un dirupo

Lunedì 27 febbraio il padre di Diana Biondi aveva denunciato la sua scomparsa, non vedendola tornare a casa la sera. Durante la giornata aveva provato a contattarla, ma il suo cellulare era irraggiungibile. Diana gli aveva mandato alcuni messaggi per rassicurarlo, spiegandogli che doveva passare in biblioteca e in segreteria per consegnare una copia della sua tesi di laurea. La giovane ha poi compiuto il tragico gesto, lanciandosi nel vuoto. Gli inquirenti hanno recuperato la sua borsa, che conteneva i suoi documenti. Non è chiaro se abbia lasciato un messaggio per la sua famiglia.

La dinamica del suicidio e le motivazioni

Diana Biondi ha lasciato la sua borsa accanto ad una ringhiera e si è lanciata nel vuoto. La giovane avrebbe deciso di compiere l’estremo gesto per paura di deludere la sua famiglia, a cui aveva detto che si sarebbe laureata. I primi rilievi confermerebbero l’ipotesi del suicidio, ma non è chiaro se sia stato lasciato un messaggio. Il padre Edoardo aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri, raccontando che la figlia era prossima alla laurea in Lettere Moderne. Forse è stato proprio questo il motivo della sua tragica decisione, visto che dalle verifiche compiute dai carabinieri all’ateneo Federico II, la giovane non era in regola con gli esami. Le mancava quello di Latino. Aveva annunciato da tempo che la data della sessione di laurea sarebbe stata martedì 28 febbraio. Il giorno prima della fatidica data, è uscita di casa spiegando di dover consegnare la copia della tesi, ma alla fine si è lanciata nel vuoto.