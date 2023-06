Sommergibile disperso, captati rumori vicino al relitto del Titanic

Roma, 21 giu. (askanews) – Le squadre di ricerca impegnate a individuare il punto in cui si trova il Titan, il sommergibile turistico disperso nelle profondità dell’Atlantico, hanno captato rumori provenienti da sotto il mare, vicino a dove sono collocati i resti del Titanic. È stato un aereo canadese P-3 ad aver rilevato i suoni, che ora esperti della marina statunitense stanno analizzando, secondo quanto riporta la Guardia costiera americana.

Il mezzo radiocomandato sottomarino impegnato nelle ricerche è stato spostato per esplorare la possibile fonte di questi suoni. All’interno del sommergibile ci sono cinque passeggeri, che, secondo la Guardia costiera, non avrebbero più di 30 ore di autonomia per quanto riguarda l’ossigeno.

“Questa è una ricerca complessa che coinvolge più agenzie con competenze specifiche e attrezzature specializzate – ha spiegato Jamie Frederick, capitano della Guardia Costiera degli Stati Uniti. “Il Titan stava cercando di immergersi verso il relitto del Titanic a circa 1400 chilometri a Est di Cape Cod e 650 chilometri a Sud di Saint John’s, Terranova. Dopo circa un’ora e 45 minuti di immersione, il Polar Prince ha perso le comunicazioni con il Titan. Ha effettuato una prima ricerca, poi ha chiesto aiuto – ha proseguito – la Guardia Costiera degli Stati Uniti a Boston ha assunto la responsabilità di coordinare la missione di ricerca e salvataggio e ha immediatamente lanciato i mezzi di ricerca”.