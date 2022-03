Sondaggi : il PD è il primo partito politico, Fratelli d’Italia stacca di poco

Con il 21,7% di consensi il Partito Democratico di Letta è diventato il primo partito d'Italia. Fdi è il secondo con il 21%.

Per il PD di Enrico Letta ci sono notizie positive. Stando a quanto viene rilevato dalla media dei sondaggi di Termometro politico è il primo partito d’Italia con il 21,7% dei consensi. Lo segue staccando di pochissimo (meno di un punto percentuale ndr.) Fratelli d’Italia che si è fermata ad un positivo 21%.

Si tratterebbe a conti fatti di un risultato che non andrebbe a cambiare gli equilibri della rilevazione precedente.

Sondaggi politici, i risultati degli altri partiti

Guardando invece ai risultati segnati dagli altri partiti emerge come la Lega continui a perdere terreno segnando un valore medio del 16,8% di poco inferiore rispetto alla soglia psicologia del 17%. La prospettiva non sembrerebbe rosea neppure per il Movimento 5 Stelle che stacca il Carroccio di ben 3,6% di punti percentuali fermandosi al 13,2%.

Infine è stabile Forza Italia che ha raggiunto l’8,6% dei consensi.

La situazione dei partiti “minori”

Vale la pena infine analizzare i risultati che sono stati raggiunti dai partiti “minori” a cominciare da Azione/+Europa che sono fermi al 4,7%. Perde consensi invece Italia Viva con il 2,3% dei consensi. Infine le formazioni che facevano parte di LeU si fermano al 3,5%.