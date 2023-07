A Bologna il limite di velocità all’interno della città è stato abbassato a 30 km/h. Dopo giorni di dibattiti sull’utilità di una decisione del genere in tema di transizione ecologica, Sky Tg24 ha deciso di interrogare gli italiani per capire la loro opinione su questo argomento.

Per gli italiani abbassare il limite di velocità in città è positivo

Il sondaggio, realizzato da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 ha rivelato che è ben il 51% della popolazione a essere favorevole a questa decisione. Non solo, l’opinione positiva all’abbassamento del limite di velocità all’interno delle città italiane va oltre alle credenze politiche ed è vista positivamente sia dagli elettori del centrodestra che da quelli del centrosinistra.

Per la transizione ecologica l’opinione degli italiani invece cambia e si divide

Questo sentimento è direttamente legato all’opinione personale sulla transizione ecologica che 63% degli intervistati ritiene strettamente necessaria alla lotta contro la crisi climatica. Diversa è invece l’opinione sulle scadenze che l’UE ha imposto ai suoi Paesi membri per raggiungere gli obiettivi concordati: per il 45% degli italiani sarebbero troppo vicine e se alcuni (il 32%) ritengono che potrebbe essere l’occasione per portare innovazione nelle aziende italiani, per altri (il 21%) è troppo ancora troppo presto per fare determinati passi, cosa che potrebbe avere effetti negativi sull’industria.

Sì quindi alla transizione ecologica, ma con riserva. Soprattutto quando si parla di divieto di vendita di auto a combustione a partire dal 2035 gli italiani iniziano a storcere il naso: una scadenza troppo vicina secondo il 45% degli intervistati.