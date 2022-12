Sondaggi politici, il bilancio di fine 2022: crollano Lega e PD, trionfo per Fratelli d'Italia

Agi e Youtrend hanno unito le forze nelle scorse ore per stilare un bilancio finale relativo all’interesse che l’opinione pubblica italiana ha maturato nei confronti delle forze politiche nel corso degli ultimi 12 mesi.

I due media hanno raccolto i dati del 2022 arrivando a conclusioni che fino a non molti anni fa sarebbero probabilmente apparse improbabili. Inutile negare, infatti, che nel giro di pochissimo Fratelli d’Italia, il partito di cui è leader Giorgia Meloni, sia riuscito a fare un salto di qualità notevole, conquistando milioni di italiani che hanno deciso di votarlo in massa alle ultime elezioni politiche.

Per il resto, parlando degli altri partiti, sono emerse conferme e sorprese inattese.

Ecco dunque il quadro che ci viene presentato dal bilancio finale 2022 dei sondaggi politici.

Trionfo per Fratelli d’Italia, disastro per PD e Lega

L’ultima Supermedia del 2022 si è posta l’obiettivo di confrontare i dati di inizio anno con quelli di dicembre 2022. E quello che è emerge per quanto riguarda Fratelli d’Italia è di grande impatto: il partito di Meloni ha infatti registrato un più 10,7% rispetto alla prima rilevazione dell’anno.

FDI è dunque passata da un 19,6% al 30,3% attuale, complice anche la vittoria alle ultime edizioni politiche.

Resiste il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, subito dietro, che chiude il 2022 con un + 2,2% rispetto a gennaio e un 17,6% complessivo. Disastro invece per Enrico Letta e il suo Partito Democratico, che in un anno ha perso il 5,3% attestandosi intorno al 16% di preferenze.

Fa ancora peggio la Lega di Matteo Salvini, che in 12 mesi ha perso 10 punti percentuali, raggiungendo solo il 9% di preferenze nei sondaggi di fine 2022. Guadagna terreno invece il Terzo Polo Azione-Italia Viva, che ha guadagnato rispetto a inizio 2022 il 2,6%, facendo così meglio di Forza Italia di Silvio Berlusconi, che ha perso l’1,2% rispetto a inizio anno e chiude al 6,9%.