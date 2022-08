Sondaggi politici 7 agosto 2022, il PD cresce e supera Fratelli d’Italia

Il PD continua a crescere e si porta in testa nei sondaggi politici. Questo è quanto emerge dall'analisi di BiDiMedia aggiornata al 7 agosto.

Al 25 settembre manca sempre meno e i sondaggi in merito alla situazione politica del nostro Paese non smettono di rincorrersi. Stando a quanto emerge dall’ultima analisi effettuata da BiDiMedia, per il Partito Democratico di Enrico Letta ci sono ottime notizie.

Secondo i sondaggi, il PD è attualmente il primo partito del Paese con il 24,5% dei consensi.

Sondaggi politici, aggiornamento di domenica 7 agosto 2022: la situazione nel nostro Paese

Il primo dato che balza all’occhio è la crescita sensibile del Partito Democratico. Rispetto alla rilevazione precedente, il PD ha avuto un rialzo dei consensi del 2,4%. Questo gli ha consentito di sorpassare Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che comunque stacca con una percentuale minima e si tiene incollato con il 24,3% di gradimento.

Calano gli altri due partiti del centrodestra

C’è però un altro indice che può, almeno per il momento, far tirare un respiro di sollievo a Enrico Letta. Sia per Lega che per Forza Italia è stato rilevato un calo dei consensi. il partito di Matteo Salvini si ferma al 13,5% con un calo dell’1,4%.

Non è messa meglio invece Forza Italia che con il 6,4% è scesa dello 0,8%. Trend negativo anche per il Movimento 5 Stelle che ha segnato il -0,7%.

Inversione di tendenza per Azione di Carlo Calenda che con una percentuale del 6% ha fatto registrare una crescita di oltre un punto e mezzo. Si fermano con uno stabile 4,1% Verdi e Sinistra Italiana.