Sondaggi politici, cala la fiducia nel Presidente Draghi: meno 9 punti rispetto a febbraio

Il Presidente del Consiglio Draghi scende nei sondaggi e perde 9 punti nella fiducia degli italiani in poco più di un mese.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sembrerebbe aver esaurito quell’allure da Salvatore della Patria che ne aveva contraddistinto i primi giorni di insediamento a Palazzo Chigi. Stando infatti agli ultimi sondaggi politici di Fabrizio Masia per il programma Agorà su Rai 2, il premier avrebbe perso ben 9 punti percentuali nella fiducia degli italiani passando, in poco più di un mese, dal 63% al 54% del consenso popolare.

Sondaggi, cala la fiducia per Draghi

Draghi resta comunque al primo posto nella classifica dei leader, ma deve guardarsi alle spalle in quanto sono molti gli esponenti politici che potrebberpo arrivare ad intaccarne la sua scena. C’è anzitutto l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, impegnato in questo periodo nel riorganizzare il MoVimento 5 Stelle, ancora molto in alto in termini di consenso popolare. È nello specifico al 41 per centro, ma per il sondaggista Masia potrebbe scendere nel momento in cui diventerà il leader del partito.

A pari merito con Conte c’è anche Giorgia Meloni, che invece potrebbe continuare a salire nei sondaggi anche sfruttando il suo ruolo di leader unica dell’opposizione.

Da segnalare anche il sorprasso del governatore del Veneto Zaia, al 35%, nei confronti di Matteo Salvini, al 34%, dato questo che potrebbe accendere dei campanelli d’allarme nella Lega e generare uno scontro interno. A pari merito con il segretario del Carroccio c’è il governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, davanti anche al proprio segretario, Enrico Letta, che resta stabile al 31%.

Chiudono la classifica Berlusconi al 27%, Zingaretti al 23%, Di Maio al 20% e Renzi al 14%.