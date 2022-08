Sondaggi politici, cosa votano i tifosi? Pd trionfa con la Fiorentina, FdI e Lega spopolano nell’Atalanta

Sondaggi politici: Termometro politico ha diffuso i risultati di un’intervista incrociando tra loro la passione politica e quella calcistica.

Qual è il rapporto tra politica e calcio? Termometro politico ha effettuato un sondaggio rivelando per quale partito voteranno i tifosi italiani.

Sondaggi politici, cosa votano i tifosi?

Con l’avvicinarsi delle elezioni, si stanno moltiplicando i sondaggi al fine di ipotizzare quali saranno le forze politiche che comporranno il Parlamento della prossima legislatura.

In questo contesto, è stato diffuso un nuovo sondaggio che aggiunge una nuova variabile alle stime condotte per determinare i risultati delle prossime consultazioni elettorali.

Termometro politico, infatti, ha commissionato un sondaggio attraverso il quale ha incrociato la passione politica con quella calcistica. Elaborando le risposte degli intervistati, è emerso che il primo “partito” con una preferenza del 23,9% è la Juventus, seguita a ruota da Milan al 18% e Inter al 17,5%.

Il Napoli, invece, si è piazzato fuori da podio ottenendo il quarto posto con il 10,3%. In quinta posizione, c’è la Roma, con l’8,6%; subito dopo la Fiorentina, al 3,4%; e la Laziocon il 2,5%. L’ultima della classifica è l’Atalanta con l’1,2%.

Pd trionfa con la Fiorentina, FdI e Lega spopolano nell’Atalanta

Secondo quanto rivelato da Termometro politico, Fratelli d’Italia è il primo partito che piace al 30% dei laziali, tradizionalmente collocati a destra.

Per quanto riguarda i tifosi dell’Atalanta, il supporto a FdI è pari al 31,2% mentre seguono la Lega oltre il 20% dei tifosi. Le simpatie per la destra vanno a scemare tra i tifosi della Juve e per chi tifa per squadre piccole o, ancora, per i disinteressati alla politica.

Il Partito Democratico non riscuote successo tra laziali e milanisti ma raggiunge il 29,7% dei consensi tra chi tifa per la Fiorentina.

L’8,2% dei tifosi della Viola, poi, simpatizzano per Azione e Italia Viva.

In relazione al Napoli, la curva tifa soprattutto per il Movimento 5 Stelle con il 17% delle preferenze mentre per il Milan il legame con Silvio Berlusconi è ancora molto forte. Qui, Forza Italia raggiunge il 13,5% mentre tra gli interisti è al 12,4%. Ma è solo al 2,4% tra i tifosi del Napoli.

Il sondaggio è stato effettuato seguendo il metodo Cawi tra il 16 e il 18 agosto su 4.900 intervistati con un margine di errore di +/- 3%.