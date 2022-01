Sondaggi politici di Index Research: Pd primo partito, distaccati Lega e FdI

Sondaggi politici di Index Research: con il 22,3% il Pd è il primo partito, distaccati Lega e FdI, calano M5S e Forza Italia e prosegue l'exploit di Azione

I sondaggi politici di Index Research danno un verdetto che consolida un trend già in atto: il Pd sarebbe il primo partito nel gradimento degli italiani, mentre Lega e FdI risultano distaccati. In più Sergio Mattarella resta il personaggio politico più gradito che il campione di italiani interpellato vorrebbe al Colle.

Il sondaggio di Index Research è stato realizzato per il programma di La 7 Piazza Pulita.

Sondaggi politici di Index Research: Dem sempre in testa, continua l’exploit di Azione e + Europa

Ecco con quali risultati: ai Dem di Enrico Letta andrebbe il 22,3% se si andasse a votare ora. Secondo Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che sende sotto quota 20% e si attesta al 19,6%. Terza c’è la Lega: il partito di Matteo Salvini è a quota 18,5%, cioè molto vicino alle metà dei consensi dell’anno d’oro, il 2019, dove alle Europee totalizzò il 34,3%.

Resta quarta posizione il Movimento 5 Stelle che però scende ancora e va al 14,1%. Scende Forza Italia è stimata attorno al 7,5%. La federazione di centro tra Azione e +Europa continua a guadagnare punti e ora si attesta al 5,2%. In zona 2% le altre forze del centro-sinistra: Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%, Sinistra Italiana al 2,5%, i Verdi sono al 2,4% e Mdp-Articolo 1 al 2,3%.

Infine Coraggio Italia di Toti e Brugnaro è sotto l’1%, a quota 0,8%.

Cosa dicono i sondaggi politici di Index Research sul Quirinale: vince un Mattarella bis

E per la corsa al Quirinale? Poco da fare, gli italiani lì ci rivorrebbero Sergio Mattarella, per la precisione il 19,1% degli intervistatii. Mario Draghi raccoglie il 17,9% dei consensi. Al terzo posto resta Silvio Berlusconi (11,5%). Sotto il 10% gli altri “quirinabili”: Cartabia al 9,2%, Casini al 4,1%, Casellati al 2,2%, Gentiloni al 2%, Moratti all’1,8%, Amato all’1,5%, Frattini all’1%.

Draghi premier piace nei sondaggi politici di Index Research, ma i trasporti pubblici sono un flop

La fiducia nel premier e nel governo invece è salita: 59,3% e al 53,1%. Gli italiani sono favorevolmente convinti al 48,6% sull’operato in tema di salute, al 41,3% sull’economia e bocciano i trasporti in proporzione di nove intervistati su dieci. Il gradimento dei leader di partito ricalca quello per le formazioni: Letta al 36%, Meloni al 32%, Salvini al 24%, Conte al 22%, Calenda al 18%, Berlusconi al 15% e Renzi all’11%.