I nuovi sondaggi politici sembrano “frenare” l’entusiasmo di Elly Schlein. Il suo PD appare essere sempre più lontano da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Come fa notare Nicolaporro.it, rispetto ai tempi di Letta, il partito sembra che stia risalendo la china, ma la situazione è ancora abbastanza critica se si pensa che, secondo il sondaggio Tecné, Schlein sia scesa dello 0,2% rispetto all’ultima settimana, posizionandosi al 19,8%. Ben dieci punti sotto FDL che si conferma primo partito con il 29,7%. Una fase di stallo da cui i dem sembrano non riuscire a liberarsi. In calo anche il Movimento 5 stelle, fermo al 15,4%.

Situazione favorevole per la Lega

Un periodo moderatamente positivo per la Lega di Matteo Salvini con un +0,1% e una risalita dell’8,7%. Subito dopo abbiamo Forza Italia con un +0,7% che sale all’8,1%. Non se la passa bene il Terzo Polo, fermatosi al 7,4%.

Elly Schlein, Marcucci: “Se me ne vado faccio un favore”

Elly Schlein, nel frattempo, deve fronteggiare anche alcune polemiche nei suoi confronti, come l’ultima dell’ex capogruppo del PD al Senato, Andrea Marcucci. Nel corso di un’intervista a Repubblica, l’ex senatore ha dichiarato: “Ho questa impressione, che se ne me ne vado, ai dirigenti del Pd di Schlein faccio un favore. La strategia è chiara: far fuori l’area riformista, i liberal democratici”.