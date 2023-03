Nelle zone medio-basse della "hit" poco o nulla si muove ma in alto FdI tiene e primeggia, cresce il Pd e crolla il M5s

Sondaggi politici ed “effetto Schlein”: FdI tiene e primeggia, cresce il Pd e crolla il M5s. Ecco cosa hanno rilevato circa il gradimento degli italiani Agenzia Dire e Tecnè. I Dem sono tornato di fatto in corsa e stanno “fagocitando” il Movimento 5 Stelle, il tutto cono Fratelli d’Italia che non ha più il “grip” di inizio anno ma è ancora in testa ad un livello di consenso al momento “irraggiungibile da qualsiasi altro partito”.

Sondaggi, cresce il Pd e crolla il M5s

Il dato è che i pentastellati continuano a perdere voti e sono voti che vanno dritti dritti nel carniere della neo segretaria del Nazareno. Dal quaro posto in poi tutto tace o quasi: Lega, Forza Italia e Terzo polo sono di fatto un blocco “under 10%”. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni svetta ancora ma perde uno 0,1% e scende al 30,6%. Il Partito Democratico di Elly Schlein è seconda forza politica del Paese, guadagna uno 0,6% e risale al 18,6%. Dal canto suo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte oggi crasha: i pentastellati perdono lo 0,5% e scivolano al 16,0%. La Lega di Matteo Salvini guadagna uno 0,1% e passa all’8,9%.

Azzurri e Terzo Polo appaiati al 7,4%

A seguire ci sono Forza Italia e il Terzo polo formato da Azione e Italia Viva: gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono lo 0,1% e passano al 7,4%, poi Carlo Calenda e Matteo Renzi sono stabili senza perdere né guadagnare punti. L’alleanza Verdi e Sinistra perde un altro 0,1% e scende al 2,8%, pagando la svolta Schlein nel Pd. Chiudono le intenzioni di voto +Europa al 2,4% (meno 0,2%) e Italexit all’1,8% (più 0,1%).