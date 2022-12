Sondaggi politici: FI continua ad accumulare consensi, netto calo del PD

In base agli ultimi Sondaggi politici di BiDIMedias, per quanto riguarda l'affluenza, salgono ancora gli indecisi, che raggiungono il 21% dell’elettorato

A 10 giorni dall’ultimo sondaggio e a quasi tre mesi dalle elezioni politiche, tornano le intenzioni di voto dei partiti nazionali presentate dall’istituto BiDiMedia.

Gli ultimi sondaggi politici: i dati

I dati più significativi di questa ultima rilevazione del 24 dicembre sono la continua ascesa di Fratelli d’Italia, trainati dalla leader e Premier Giorgia Meloni, il netto calo del PD, così come dell’affluenza alle urne (ovviamente ipotetica dato che tutti i dati si riferiscono solo a intenzioni di voto).

L’area di governo

Per quanto riguarda l’area di governo, appare ormai inarrestabile l’aumento dei consensi di Fratelli d’Italia che si attesta al 29% – nonostante la contemporanea crescita della Lega di 4 decimi. Il partito guidato da Matteo Salvini va allì 8,6% sorpassando Azione-Italia Viva nella lotta per la quarta piazza.

Complessivamente la maggioranza si attesta al 45,6%, in crescita di 6 decimi rispetto alla rilevazione dello scorso 14 Dicembre. Si registrà però il calo di Forza Italia -circa un punto in meno rispetto alle elezioni politiche di settembre – mentre Noi Moderati rimane sotto l’1%.

Le opposizioni

Come già accennato, continua la crisi del Pd alla ricerca della sua identitità di sinistra – lascia per strada altri quattro decimi, attestandosi al 16,1% e confermandosi sotto il M5S al 17 per cento.

Il partito guidato da Giuseppe Conte però cala rispetto alla rilevazione precedente dello 0,2% e scende al 17,0% . Nell’area di centro, con l’ 8,3% , Azione-Italia Viva, con una crescita di due decimi in 10 giorni. Qui considerata come un unico partito in riferimento alle dichiarazioni dei due leader – Calenda e Renzi – di continuare la stada intrapresa nelle passate elezioni politiche.

I dati degli altri partiti

Per quanto riguarda gli altri partiti e l’affluenza, come spiega il comunicato di BiDIMedia, “La situazione appare sostanzialmente immutata rispetto all’ultima rilevazione. Italexit di Paragone si attesta intorno al 2% crescendo leggermente, mentre soffre un po’ la lista di sinistra Unione Popolare ora all’1,5% (-0,2 punti).

Ancora in calo l’affluenza

Si conferma la bassissima affluenza prevista dallo scorso sondaggio (59%), in calo di due punti rispetto alla già bassa affluenza delle politiche del 25 settembre.

Salgono ancora gli indecisi, che raggiungono il 21% dell’elettorato. Facile immaginare che, almeno in questa fase, la maggior parte dei nuovi indecisi siano elettori del PD o comunque riconducibili alla galassia di Centro-Sinistra o Sinistra”.