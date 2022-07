Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora primo partito ma in lieve calo

La situazione dei partiti nel gradimento degli italiani presenta poche novità nella zona alta: Fratelli d’Italia ancora primo partito ma in lieve calo

I sondaggi politici dicono che Fratelli d’Italia è ancora primo partito ma in lieve calo assieme agli inseguitori dem: quello di Swg per il Tg di La7 spiega che la formazione di Giorgia Meloni è sempre tallonata dal Pd di Enrico Letta ma Lega e M5s si fanno sotto.

Insomma, questa settimana FdI sarebbe in leggera flessione. Il Partito Democratico è la seconda forza politica con Lega e Movimento 5 Stelle staccati ormai di diversi punti. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno recuperato qualche punto ma non abbastanza da far considerare il gradimento dei loro partiti “in crescita netta e costante”.

Fratelli d’Italia in lieve calo

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è a meno 0,1% con il 23,5%.

Il Partito Democratico di Enrico Letta è a meno 0,1% e si ferma al 21,7%. Terza è la Lega di Matteo Salvini che recupera lo 0,2% e risale al 14,5%. Torna a vedere la crescita anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, con un recupero dello 0,3% ed una risalita all’11,5%. Chi cresce ancora è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che incassa un ulteriore dello 0,4% e torna al 7,8%.

La federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa perde lo 0,1% ma resta “più o meno stabile al 5,1%”.

Fratoianni e i Verdi quasi al 4%

La zona 3% vede uscire la lista rossoverde di Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e i Verdi data al 3,9%. Cresce anche Italia Viva di Matteo Renzi: più 0,2% e raggiunge il 2,6%. Chiudono Mdp – Articolo 1 del ministro Roberto Speranza al 2,2% (meno 0,3%), Italexit di Gianluigi Paragone al 2,2%, Noi con l’Italia all’1,0% (più 0,2%) ed Alternativa all’1,0% (più 0,2%).