Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora primo partito: segue il PD

I sondaggi politici continuano a sorridere al partito guidato da Giorgia Meloni, ossia Fratelli d'Italia. Il PD resta secondo.

Quello di Fratelli d’Italia (FdI), nei sondaggi politici, è diventato un primo posto difficile da superare. Il partito guidato da Giorgia Meloni si mantiene saldamente in testa alle intenzioni di voto degli italiani anche se il Partito Democratico (PD), non molla.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è sempre in testa

I sondaggi di Agenzia Dire e Tecnè segnalano un aumento dello 0,3% per FdI che così sale al 22,4% nelle intenzioni di voto degli italiani. Il partito della Meloni sta vivendo un’era d’oro in quanto i dati gli sorridono e la percentuale di apprezzamento sembra sempre aumentare. Attenzione però, perchè il principale partito del centrosinistra e dell’attuale governo, ossia il PD, è sempre dietro e la differenza non è troppa.

Il partito guidato da Enrico Letta è stabile al 21,7%. Molto male la Lega e il Movimento 5 Stelle (M5S). Dopo un parziale periodo di recupero, il partito guidato da Matteo Salvini perde lo 0,2% e scende al 15,2%; il partito dell’ex premier Giuseppe Conte, invece, non ha ancora i numeri. Il M5S ha guadagnato uno 0,2%, ma non supera il 13,1%.

Gli altri partiti

Per quanto riguarda gli partiti abbiamo: Forza Italia che resta fermo al 10,7%, Azione/+Europa segna +0,1% e si porta 4,5%. Italexit, Italia Viva, Sinistra Italiana ed Europa Verde, registrano un calo dello 0,1%. Tra i quattro partiti l’unico a superare il 2% è Italexit con una percentuale del 2,1%.