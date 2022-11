Sondaggi politici con esiti decisamente lusinghieri per il partito che ha “vinto” le elezioni: Fratelli d’Italia cresce ancora e supera il 30% e per la formazione guidata dalla premier in carica Giorgia Meloni arriva lo “sfondamento” della soglia psicologica a tre decine.

Fratelli d’Italia cresce ancora: 30,1%

Lo dice il sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 di lunedì sera. E c’è un precedente storico che dà la cifra del risultato di FdI: è quello per cui l’ultimo partito che aveva superato il 30% nei sondaggi era stata la Lega di Matteo Salvini a inizio 2019. Ma quella era decisamente un’altra Lega. La crisi che portò alla fine del governo Conte, poi il “Papeete” avevano fatto scivolare i consensi del Carroccio.

Salgono M5S e Lega, giù Azione-Italia Viva

Dal canto suo il partito di Giorgia Meloni guadagna dunque lo 0,7% in una settimana e sale al 30,1% staccando ulteriormente il Movimento 5 Stelle. La formazione guidata da Giuseppe Conte passa dal 16,8% al 17%. Il Partito Democratico rimane stabile al 16%, e la Lega passa dal 7,7% all’8,1%. Azione-Italia Viva cedono lo 0,4% e valgono l’8%.

In leggera crescita anche Forza Italia, dal 6,3% al 6,8%. Verdi e Sinistra invece sono al 4%, +Europa al 2,7% e Italexit al 2,5%.