Sondaggi politici, Fratelli d'italia e PD perdono punti. In crescita Conte e Salvini

Non ci sono belle notizie per i due principali partiti del Paese. Si avvantaggiano Conte e Salvini.

Per i due maggiori partiti del Paese, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, non sono arrivate buone notizie. Stando a quanto emerge dal sondaggio politico stilato dall’istituto demoscopico Noto Sondaggi per Porta a Porta, entrambi i partiti – riporta Adnkronos – sono in lieve calo sul piano dei consensi, mentre possono sorridere gli altri due principali partiti, vale a dire Lega e Movimento 5 Stelle, per i quali è stata rilevata una crescita sensibile. Restano per ora saldi Italia Viva e Azione.

Sondaggi politici, calano nei consensi FdI e PD

Ad ogni modo, nonostante il lieve calo riscontrato in Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni continua a rimanere costantmente in cima con il 27,5% dei consensi ed un calo dello 0,5%, Lo stacco è netto invece con Partito Democratico che ha ottenuto 19,0 punti percentuale, calando dell’1%. Rispettivamente terzo e quarto e con una crescita dell’1%, troviamo infine il Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini.

La situazione per gli altri partiti

Per ciò che riguarda i partiti minori che compongono il parlamento, va evidenziato un importante calo per Forza Italia che, con il 7% dei consensi, è sceso del 3%. I due partiti, guidati da Carlo Calenda e Matteo Renzi, Azione e Italia Viva, hanno ottenuto 3 punti percentuali. Anche Alleanza Verdi e Sinistra hanno ottenuto il 3% dei consensi, con una lieve crescita dello 0,5%. Fanalino di coda è infine Noi Moderati (1,5%), mentre il resto dei partiti con una crescita complessiva del 2,0%, ha toccato quota 6,5 punti percentuali.